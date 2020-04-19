新冠肺炎：北京放寬市民通行　與天津河北互認健康狀態

內地新冠肺炎疫情持續，北京首都機場嚴防境外輸入病例。該市發展改革委副主任李素芳上周六（18日）表示，將實行京津冀區域（即北京、天津、河北)的健康狀態互認，逐步放寬市民通行的情況。內地截至周日（19日）凌晨，確診病例累計82,719宗，4632人病亡。

李素芳指出，北京市民目前前往天津、河北地區均可無障礙通行；另明確居住在河北省廊坊市北三縣等環京地區的在京工作人員，上下班往返屬於日常通行，不會作出硬性要求，但進入及離開北京時，均要接受例行檢查。

另考慮到京津冀地區一體化發展，區域產業和人員聯繫緊密，且天津及河北地區已多日沒有本地病例出現，北京市近日制訂《關於做好復工復產疫情防控常態化工作的通告》；當中提到以上兩地赴京人士、北京往返兩地人士，可通過「北京健康寶」的手機程式對其行程記錄驗證，經國家平台驗證無誤，並符合防疫政策規定後，可獲得「未見異常」的健康狀態證明入京。

而低風險地區赴京出差人士，持有7日內核酸檢測陰性證明或在有條件的酒店接受核酸檢測，接受入住酒店健康管理，亦可申請辦理「北京健康寶」。