港區人大政協　譴責郭榮鏗及反對派拉布攬炒

國務院港澳辦和中聯辦日前發表聲明，譴責立法會議員郭榮鏗在立法會內務委員會選舉時濫用權力。港區全國人大和港區全國政協委員上周六（18日）分別就事件發表聲明，對兩辦聲明深表認同和支持，並譴責反對派議員「惡意拉布」、「政治攬炒」的行徑，支持兩辦有權責依法處理香港事務。

港區全國人大代表的聲明指出，反對派導致內會癱瘓、長期無法選出內會主席，令大量與民生相關的法例和多項新冠肺炎的抗疫附屬法例未能處理，嚴重損害市民利益。對少數「攬炒派」議員「只破壞不建設」、實行所謂「政治攬炒」的惡劣行為，表示極大憤慨。

聲明指出，根據基本法，中央對香港實行「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，但高度自治不等於完全自治。港府享有的立法權等高度自治權，均是源於中央授權。國務院港澳辦和中聯辦作為中央代表，獲授權專責處理香港事務，有責也有權就涉及中央與特區關係事務、基本法正確實施等重大問題行使監督。

港區全國政協委員的聲明指出，強烈譴責郭榮鏗和部分反對派議員濫權拖延程序，構成公職人員行為失當，拉布及政治攬炒的行徑，嚴重損害香港的社會利益和市民福祉。國務院港澳辦和中聯辦作為中央專責處理香港事務的專門機構，就關於香港社會整體利益的問題行使監督權，發表嚴正聲明，是理所當然，完全合情、合理、合法。任何歪曲抹黑、混淆視聽、誤導市民的行徑，都是徒勞的。

聲明最後強調，去年修例風波以來，持續數月的「黑暴」讓香港社會陷入動盪，疫情又令香港經濟雪上加霜；批評反對派無視香港整體利益，執意以暴力在經濟和政治上「攬炒」，只會令香港經濟民生陷入困境。