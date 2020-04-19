解放軍頻發募兵短訊　台網民憂兩岸局勢升溫

近年兩岸關係持續惡化，中國大陸除不時派解放軍艦機繞台演訓，又被指常透過官媒或網上發文，實行對台文攻武嚇。近日有台灣網民表示自己和身在大陸的朋友，均收到解放軍募兵的短訊，甚至質疑大陸今年進行2次募兵，與兩岸局勢升溫有關。

上周四（16日）在網上討論區「批踢踢實業坊」，有發文者表示，身邊不少大陸朋友陸續收到募兵短訊，寫明「只爭朝夕徵兵季，不負韶華報國時」。發文者上網一查，大陸募兵安排由以往每年一次，改為今年改為一年兩次。發文者不解之餘，更表示「好害怕」。

發文惹來熱議，有人聯想到疫情期間「失業率暴增，用徵兵來掩蓋失業率」。也有網民不以為然，表示在大陸求學期間，「一年會收到3至4次徵兵短訊」，又指募兵短訊發出日期正值大陸「全民國家安全教育日」，是例行公事。

據知，中國大陸自2016年起，指定每年4月15日為全民國家安全教育日，目的是為增強人民國家安全意識。在上周三（15日）當天，解放軍東部戰區陸軍微信公眾號「人民前線」，發布了題為「丟掉幻想，準備打仗」的文章。內文強調，作為軍隊和軍人，要強化憂患意識、危機意識、打仗意識，確保一旦有事便能夠斷然出手。

文章稱，大陸正處於「百年未有之大變局」，是前所未有地接近民族復興，也前所未有地面臨挑戰壓力；要求官兵看清國家安全形勢中不穩定、不可控因素，對內部、外部形勢時刻保持清醒認識，提醒充分做好戰前各項準備，是掌握戰爭主動權的關鍵。