新冠肺炎：省外事辦致信中外人士　強調防疫一視同仁

近日廣州傳出尼日利亞公民在當地疑遭不當對待事件，中方駐尼日利亞大使及與尼日利亞外交部長舉行記者會，澄清事件純屬誤會。廣東省人民政府外事辦公室上周六（18日）發布題為《同舟共濟，共戰疫情，打造人類衞生健康共同體》的公開信，指為應對「外防輸入、內防反彈」的壓力，全省的防控形勢嚴峻，但強調「病毒沒有國界，疫情不分種族」，向省內的中外人士特別聲明，當局對防疫一視同仁。

文中指出，省內各級政府採取全面、嚴格的防控舉措，依法執行無差別的健康服務管理措施，對所有省內的中國公民和外國僑民一視同仁。當局堅持在實施防控措施時，充分考慮中外人士的合理關切，提供必要保障和服務；而所有中外人士亦需根據有關法律法規，義務配合防疫措施，違者需承擔相應法律責任。

當局反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行零容忍。任何單位和個人不得因國籍、種族、性別、膚色等原因，限制或拒絕特定人群入住旅店、租住房屋，以及出入社區、商場、公園等公共場所；並不得限制或拒絕有關人群搭乘公共交通工具，提供購物、餐飲等日常生活服務，醫療機構亦不能在就醫上採取區別對待和歧視性做法。

文中最後指出，廣東省各級政府尊重和保護外國在華外交領事人員的外交領事特權與豁免，並為其履行外交領事職責提供便利。在此疫情防控的特殊時期，請在廣州的中外人士通過權威媒體渠道了解疫情防控訊息，理性看待、正確判斷。