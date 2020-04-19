27年前殺同村好友　男子因一張照片落網

廣東省雷州唐家鎮土樂上村一名46歲男子吳妃長，27年前涉嫌殺死比自己小一歲的同村好友，並斬傷一名同齡的女子。內媒上周六（18日）報道，吳妃長犯案後潛逃，直至今年2月才在距案發地點約一百公里的湛江市徐聞縣落網，關鍵是疑兇案發前拍攝的一張照片。

據當年被吳男斬傷的女子吳妃尾回憶，1993年5月1日案發當日，她年僅19歲。當晚7時許，當時19歲的吳妃長與18歲的死者吳德芳，邀她和閨密一同看電影被拒，二人於是離開。

約2小時後，吳妃長突闖入吳妃尾家中，不由分說用刀斬向她。她當時問對方為甚麼斬她，吳妃長竟稱，「我砍死了吳德芳，把妳也一起斬死」。之後吳妃尾受傷暈倒，醒來時得知吳妃長已逃走。而事發後一日，吳德芳的屍體於村莊附近的樹林旁被發現。

據死者弟弟表示，其兄生前曾對家人和村民說過吳妃長偷竊的事。案發前一日，吳妃長的父親到死者家，將一把匕首剁在桌上威脅，「誰講我兒子偷東西，我就殺他」，懷疑吳某長是為報復殺死其兄。另有當地傳言稱，吳妃長是因感情糾紛殺死吳德芳。

案發後20多年，當地警方追查疑犯，卻一無所獲。直至去年11月，死者家屬找到疑兇案發前影的一張照片，警方利用大數據對照片進行人臉識別，3個月後將吳妃長逮捕。被捕時，他已改名換姓，並娶妻生子，在當時經營魚檔。

目前案件正處於偵查階段，死者弟弟表示，家人將放棄附帶民事訴訟的權利，「不要兇手賠錢，只希望他早日伏法」。