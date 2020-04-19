新冠肺炎：哈爾濱海關加強檢疫　司機乘客每隔5天檢測1次

黑龍江省近日成為新冠肺炎重災區，哈爾濱市更出現「毒王」感染43人的病例。內媒周日（19日）報道，面對境外疫情快速流行蔓延的嚴峻形勢，哈爾濱海關加強中俄邊境口岸衞生檢疫措施，包括要求多次往返的司機及乘客，需每隔5天就進行核酸檢測。

省政府建立外防輸入完善出入境疫情防控工作機制，向海關提出建議，與衞健、公安、邊檢等部門共享訊息，合作落實疫情防控「閉環管控」要求。另主動與大連、瀋陽、長春和青島四個海關，交換重點國家或地區的入境旅客訊息，協助做好風險管控。

另嚴格落實海關總署「三查三排一轉運」的檢疫要求，加嚴邊境口岸防控措施，包括在口岸現場的旅檢大廳外，搭設「採樣方艙」加快採樣速度，減少交叉感染。並針對進境交通運輸工具登臨檢疫，在入境地集中隔離觀察；加強對多次往返的中外籍司乘人員健康監測，首次入境者需100%進行核酸檢測，此後每5天為一個周期進行核酸檢測，防止疫情跨境傳播。

當局強調將加強關口的資源統籌，充實邊境口岸的檢測設備和防護物資；另成立「採樣與檢測專班」做好採樣和檢測工作，率先採用鼻咽拭子同採、樣本合一檢測方法，提高檢測質量和檢出率。