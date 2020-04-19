開發區涉黑案18名被告獲刑　主犯判囚25年

寧夏銀川市賀蘭縣人民法院上周六（18日）對「西吉馬銀移民開發區」的18名被告，因犯組織、領導、參加黑社會性質組織罪一案，一審公開宣判；主犯馬興國被判有期徒刑25年。

法院經審理查明，馬興國等人在1994年間，從西吉縣來到銀川市西夏區承包寧夏國營賀蘭山農牧場600餘畝土地；2003年自成立「西吉馬銀移民開發區」，鼓動西吉縣及其他地區群眾移民至此。此後，安排家族、宗族人員擔任村長、組長等職務，組建保安隊，對該地區進行非法管理、控制。

馬興國等人利用違法向群眾發放自製的土地承包證、莊園證等，長期非法轉讓、倒賣國有土地，向群眾收取各種費用。期間，更以暴力、威脅、恐嚇等手段滋擾、欺壓、毆打群眾，又辱罵、圍堵政府工作人員，阻撓政府管理。法院認為，馬興國等人通過實施一系列違法犯罪行為，橫行鄉里，攫取巨額經濟利益，逐步形成以馬興國為首的黑社會性質組織

根據各被告的犯罪事實、性質、危害程度及情節，法院依法對眾人作出判決。馬興國因組織、領導黑社會性質組織罪、倒賣土地使用權罪、尋釁滋事罪等10項罪名併罰，被判處25年有期徒刑25，剝奪政治權利5年，並沒收個人全部財產。其他17名被告人因參加黑社會性質組織罪、妨害公務罪等，分別被判處10個月至18年不等的有期徒刑。