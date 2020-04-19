新冠肺炎：孝感居民不滿菜價高抗議　檢方批捕煽動者

受新冠肺炎疫情影響，湖北孝感市多個社區均實施封閉管制措施，有屋苑就為住戶提供代購服務，配送生活物資。惟應城市海山小區居民認為菜價昂貴，自行聯繫商家售賣平價蔬菜，卻遭物業公司阻止，導致逾百人不滿聚集抗議。市政府周日（19日）公布，45歲女住戶曾某智涉嫌煽動多人聚集，本月初被警方刑事拘留，至上周五（17日）被市人民檢察院批准逮捕。

應城市政府指，涉事屋苑先後確診8人，隔離密切接觸者41人，為風險較大的屋苑之一。曾某智等人於上月12日晚，以封閉管控實施期間物業管理不規範、生活物資配送價格過高為由，實則為達到謀取業主委員會主任職務及長期不交物業管理費的個人目的，組織煽動親友及群眾聚集。

應城市委、市政府事後改善配送工作，優化物資供應及穩定價格，同時依法依規組織改選業主委員會，惟曾某智上月25日再煽動多人聚集，警方同月27日依法將她行政拘留。經查，曾女早於2016年曾組織多人拉橫幅、喊口號、恐嚇他人、衝擊市「兩會」會場；2017年至今拒交物業管理費；去年先後7次組織他人阻撓工程施工、擾亂公共場所及單位秩序，涉嫌尋釁滋事罪。相關案件正依法辦理中。