新冠肺炎：首批病例會診紀錄曝光　為華南海鮮批發市場商家

內地傳媒周日（19日）報道，湖北省中西醫結合醫院內科主任張繼先日前接受專訪，曝光首批新冠肺炎患者的會診紀錄，顯示病人於去年12月27日入院，均為華南海鮮批發市場的商家，全部出現發燒、肺部感染等病徵，經院長及多名醫生會診已發現「傳染性不低」。

張繼先展示7份會診紀錄，其中第4宗個案患者症狀最重，且是群集發病。他在入院2日後才接受會診，病徵包括發燒、雙肺呼吸聲粗、左下肺有雜音。入院後接受抗病毒、細菌等治療，肺部CT顯示雙肺多發感染性病變，呈磨砂玻璃狀；對甲型、乙型流感抗體及呼吸道5項病原學檢查呈陰性。

會診紀錄總結除寫有「繼續積極治療，對症處理」，更指出該醫院的「檢驗科的檢驗條件有限，無法明確感染源，建議在報區疾控部門基礎上，繼續報武漢市、湖北省疾控部門，組織專家會診」，並建議5名症狀較重的患者到上級醫院或專科醫院診治，進一步明確感染源，作針對性治療。

她表示，當初覺得新冠肺炎可能是傳染病，但從未認為該病的傳染性強，流行範圍廣，疫情發展會如此嚴重。被問是否應更早告知大眾新冠肺炎有可能人傳人時，她則認為應該抱有科學謹慎的態度，在未有結論前都不應對外公開。