新冠肺炎：武漢推200億元人民幣紓困措施

武漢市常委會會議上周六（18日）通過紓困措施，包括設立200億元人民幣（約219.2億港元）定向紓困資金、減免租金及稅收等12條舉措，協助全市73.9萬戶個體工商戶渡過難關。

會議通過《關於積極應對疫情影響加大對個體工商戶扶持力度的政策措施》，其中在融資方面，設立200億元貸款額度的定向紓困資金，用於對個體工商戶的貼息支持。同時，設立政府融資擔保和風險補償資金，為中小微企業和個體工商戶融資提供支持；對承租國有資產類經營用房的個體工商戶，免收3個月房租、6個月房租減半，同時鼓勵引導非國有資產出租人比照該政策減免租金。

紓困措施還包括自今年3月1日至5月31日，對增值稅小規模納稅人，適用3%徵收率的應稅銷售收入，免增值稅。以單位方式參保的個體工商戶，今年2月至6月的基本養老、失業、工傷保險單位繳費免徵，醫療保險單位繳費減半徵收。有關商戶可在年內緩繳社保費，期限最長6個月，期間免收滯納金。

對於今年上半年水、電、氣欠費用戶，實行「欠費不停供」。由今年2月10日至12月31日期間，聘請經人力資源服務機構推薦的勞動者就業，簽訂1年以上合約並按規定繳納社保，相關個體工商戶可獲就業創業服務補貼。

疫情防控期間，收費公路免收車輛通行費，並在原有的優惠政策基礎上，對二類、三類ETC貨車分別給予通行費優惠；今年6月30日前減半收取鐵路保價、貨櫃延期使用、貨車滯留等費用。武漢市要求，依法對個體經營者豁免登記，並延長個體工商戶年報時間至年底，各類證照登記事項可順延有效期至疫情解除後3個月。