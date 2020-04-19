新冠肺炎︰外長促查病毒來源　向中國施壓

新冠肺炎疫情在澳洲持續蔓延，增至6605人確診，當中70人病死。一名女子本月返國後，在悉尼一間酒店接受隔離14天，即使不適也不獲檢測，獲放行後才證實染疫。外交部長佩恩周日（19日）表示，國際社會應對新冠病毒的來源及疫情傳播展開獨立調查，又指關注中國處理疫情的透明度。

佩恩促請中國解釋清楚疫情是如何開始、中國如何處理疫情、有沒有充分公開資訊、與世界衞生組織和各國互動的情況等問題。她稱：「疫情明顯是從中國湖北省武漢市開始的，而且非常可能是源自活禽市場。」她強調，澳洲將持續關注中國活禽市場的監管問題。

該名從海外返國的20來歲女子表示，她在酒店隔離期間感到輕微不適，懷疑旅遊時染疫，但一直未獲安排接受檢測。她指出，在隔離的第一周內，並無醫護人員接觸她，直至第二周才有一名護士出現，她隨即將症狀告訴護士，但對方表示毋須進行檢測。至第13日接受體溫測量後，翌日便離開酒店。該女子之後自行要求接受病毒檢測，結果確診。

正於新南威爾士省南部肯布拉港（Kembla）滯留的紅寶石公主號郵輪，原計劃周日啟程離開，但由於部分船員病情嚴重，只能延後出發，在當地再逗留一周。該郵輪有逾600名乘客及100多名船員確診，至少20宗相關死亡個案；其中13名船員獲准上岸治療，另有12人已被移送至新省醫院。新省警方目前正聯絡外國領事館，以將部分船員送走。