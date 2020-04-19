新冠肺炎：哈爾濱老翁患者傳染50人　或現跨省傳播

黑龍江哈爾濱市近期屢現確診個案，省衞健委進行流行病學調查後，發現一名87歲陳姓老翁染疫後再感染50人，包括護士及醫院病人，其中32宗為確診病例，18宗為無症狀感染者。

市疫情防控指揮部指，疫情源頭或與一名從美國抵達哈爾濱的22歲女留學生韓某有關。她上月19日抵達哈爾濱後實行居家隔離，一直對病毒核酸檢測及抗體檢測IgM、IgG呈陰性反應，直至本月10日及11日對IgG呈陽性，意味她曾感染新冠肺炎。

當局指，本月9日確診的33歲女子曹某，與韓某為同一大廈鄰居，經分析認為因共同生活在一個可能污染的環境中受感染。曹某隨後傳染母親王某，後者與陳翁聚餐再感染對方。陳翁確診新冠肺炎後因中風到哈爾濱市第一醫院及第二醫院求醫，先後感染6名護士、1名醫生、11名病人，部分密切接觸者及陪護病人的家屬同樣被感染，當中包括只是與他交談、協助運送或做檢查的醫護人員。

另外，遼寧撫順市上周四（16日）新增1宗確診病例，46歲女患者張某華曾於本月2日陪同父親到哈爾濱市第一醫院就診，或意味病毒感染鏈出現跨省傳播。