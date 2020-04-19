內地肉價連續7周下跌　生豬存欄有所增長

內地去年非洲豬瘟疫情嚴重，豬肉價格持續高走。國務院聯防聯控機制周日（19日）舉行例行記者會，會上農業農村部市場與信息化司一級巡視員陳萍指出，今年截至3月底，全國豬肉批發的平均價格為每公斤46.28元（人民幣，下同，約51.49港元），連續7個星期下跌。

畜牧獸醫局副局長魏宏陽表示，生豬生產恢復持續向好，由第一個季度情況來看，母豬存欄連續6個月保持環比2.8%增幅；而新生豬仔也持續2個月增長，增幅為7.3%；生豬的存欄同樣連續第二個月增長，環比增長了3.6%。另由於受新冠肺炎疫情影響，部分地區的農產品產滯銷，價格波動較大，但近期疫情防控形勢好轉，農產品流通基本恢復正常，一季度農產品批發價格指數先漲後跌，其中三月平均指數為129.35點，比2月份下降了6.38點。

魏宏陽又表示，今年3月以後內地共接到13宗非洲豬瘟報告，其中12宗涉及家豬，共撲殺了1313頭生豬，但相對去年同期，非洲豬瘟疫情的強度和造成的損失都明顯下降，基本判定非洲豬瘟疫情是可控的。而據了解，在12宗涉家豬的非洲豬瘟疫情中，有4宗涉及不法商販，利用網絡平台進行交易病豬，當局將進一步加大宣傳和執法力度，震懾犯罪分子。

陳萍指出，目前牛羊肉、禽肉和雞蛋的價格偏弱運行；蔬菜、水果價格隨季節性波動，但普遍低於去年同期；水產品交易量有所回升，價格回落；同時中國糧食儲備充足，口糧完全自給，米麵隨買隨有。

魏宏陽又指出，由於疫情導致國際貿易受阻，近期內地的豆粕價格出現上漲，但就養殖業界提供的數據，飼料生產原料包括粟米和大豆（豆粕），粟米主要是自產，所以供給比較穩定；大豆則主要依靠進口，但實際上當前的國際大豆貿易秩序是正常的。他表示，由3月中開始，豆粕的出廠價發生一定程度的上漲，每噸漲了400元（約445港元）左右，但與早前的高點每噸3600元（約4005港元）相比，仍然有一段距離。