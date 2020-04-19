新冠肺炎：全省教師醫務人員復工前　須全面核酸檢測

湖北省新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部周日（19日）召開第78場新聞發布會，就統籌推進疫情防控和經濟社會發展情況解說。省衞健委副主任柳東如介紹，全省教師、醫務人員復工前會全面開展核酸檢測。副省長楊雲彥會上亦強調，對公共場所的管控不會放鬆。

柳東如指出，湖北省各地將核酸檢測作為當前的一項重點工作，武漢市的教師、醫務人員、公共交通服務人員、大型商場等公共場所服務人員、監所和養老機構人員等五類人員，以及其他市州的教師、醫務人員等兩類人員，會在復工前全面開展核酸檢測，做到應檢盡檢。

他又指，由189家核酸檢測實驗室組成的檢測服務網絡，目前已覆蓋全省，自上月30日以來，日均檢測量達到5.4萬人次，較此前的日均檢測量3.04萬多2.4萬人，其中上周五（17日）的檢測量達到8.9萬人。

自上周六（18日）起，湖北省所有縣市都降為低風險區，不過楊雲彥稱，「外防輸入、內防反彈、嚴防輸出」的形勢仍然緊迫，故對公共場所的管控不放鬆，密閉式的娛樂休閒場所，包括影院、棋牌室、遊戲廳、網吧、舞廳、酒吧、卡拉OK、室內游泳館等一律不開業。另外，農貿市場、商場、超市、酒店等要採取措施限制客流量，並推薦顧客自主購物、自助結算，減少人群聚集；機場、車站、碼頭和公共交通工具亦要通過加強人員設備配備，盡量減少乘客候車、排隊時間。