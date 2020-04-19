擅自開工地盤埋4童屍　縣住建局曾勒令停工

河南原陽縣上周六（18日）一地盤掘出4具兒童屍體，事後當地警方成立調查組調查事件。內媒周日（19日）發現，原興街道辦早在月初，對轄區內所有地盤下發安全生產專項治理通知；同時縣住建局指，涉事的地盤在事發時，依然沒有施工許可證，曾要求地盤停止施工，但未得到回復。

據悉，原興街道辦在本月10日，曾下發《關於建築施工領域安全生產專項治理行動的通知》，治理時間為4月10日至5月8日，而地盤發現屍體時，正處於企業自查階段。內媒記者發現，涉事的地盤屬於新鄉市眾孚置業有限公司開放的「盛和府（一期）」項目，曾獲《建設用地規劃許可證》和《建設工程規劃許可證》，但未獲得施工許可便擅自開工，被當局勒令停工整改，而案發時，住建部門尚未收到涉事工程項目的回覆。

案發當日，地盤雖然被圍起，但明顯依然在開工。內媒記者又發現，早在本月9日，就有網民在媒體留言板中投訴，指盛和府發商問題涉嫌違建。一名村民表示，他們整個村都在等待拆遷，而盛和府首批開發的土地，都是他們的土地，以前是他們村的果園，大概60多畝「如果他們不搬遷的話，開發商這60多畝開發完就沒地方了」。但是他亦表示，具體小孩為甚麼被埋，是意外還是有人故意殺人，則需要警方調查確認。

警方調查組相關負責人表示，已初步認定為刑事案件，公安機關仍在調查事件。