新冠肺炎：深圳警破非法製造工場　查獲2.7萬個劣質口罩

受新冠肺炎疫情影響，口罩成為生活必備品。惟深圳警方近日破獲一個以體育彩票門店作掩飾的非法口罩製造工場，繳獲41箱共2.7萬多個劣質口罩，以及一批加工工具及原材料，3人被帶回派出所調查。目前，該門店已被查封，警正跟進調查案件。

寶安區西鄉街道永豐網格巡查中隊上周二（14日）晚在轄區巡查，發現某屋苑附近一間體育彩票店內存放十幾個紙箱，裝着口罩半製成品、耳繩、鼻夾等原材料，巡查員遂入店查問。

面對詢問，店主支吾以對，甚至謊稱貨物是朋友寄存的，很快便會搬走。巡查員隨後在該店2樓發現4部口罩加工機器和大量製造口罩的原材料，現場雜亂無章，衞生條件簡陋，原材料和口罩成品被隨意堆放在地上。由於生產環境屬非無菌車間，存在嚴重衞生隱患，巡查員聯絡警方到場。

經警方核查，該門店生產的口罩沒有任何產品標識、標籤，也未見廠名廠址等信息，是典型的「三無」產品。該店舖負責人鄭某某表示，為了牟取非法利益，他與客戶達成口頭協議，只需完成口罩壓鼻條和耳線兩道工序，每個口罩加工費為兩毫子，完成後由客戶自行取走。