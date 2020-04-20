新冠肺炎：冷氣機氣流助飛沫傳播　一家五口用餐染兩鄰桌

新冠肺炎疫情肆虐，國際傳染病的醫學期刊《Emerging Infectious Diseases》本月初刊登一篇廣州市疾病預防控制中心的研究，指出一個家庭到餐廳用餐時，竟將病毒傳染鄰桌2個家庭。研究指，傳染的原因是飛沫在冷氣機的強勁氣流助攻下，加速傳播。

研究指出，A家庭一家五口今年1月23日從武漢抵廣州，翌日到餐廳吃飯；而B、C家庭分別坐在兩張與A相鄰的餐桌。當晚，A家庭一名患者（A1）出現病徵入院。截至2月5日，共有9人（A家庭4人、B家庭3人、C家庭2人）染疫。

調查發現，B、C家庭感染者的唯一已知接觸傳染源是患者A1。而B家庭，研究人員推測，最可能的情況是3個B家庭成員都直接被患者A1感染；但也不排除是第一個生病的B1傳染給了B2和B3。C家庭的推測情況亦相同。

該餐廳是一橦5層高的大樓，沒有窗戶，3樓用餐區約有1560呎，每個樓層都有冷氣，沒有窗戶，每張桌子之間的距離約為1米，三家人在餐廳逗留了大約1小時。研究指，他們最有可能的感染途徑就是飛沫傳播，因為飛沫雖只可以在空氣移動不足1米，但在冷氣機的強勁氣流助攻下，將病毒吹到其餘兩家人。