新冠肺炎：被質疑強制學生家長捐物資　學校澄清

廣東湛江市麻章第二小學，近日向學生家長募捐口罩等抗擊新冠肺炎疫情的物資，引起熱議。原因是該次募捐被指是強制性的，有家長更稱捐贈是透明公開的，若不捐贈，會覺得有壓力。學校澄清，捐贈事宜並非強制性。而湛江市教育局辦公室表示，教育局並無下發過讓學校向家長募捐的文件或建議，將會介入調查。

該校有老師在微信家長群組發布「社會捐贈倡議書」，稱「防疫就是命令，防控就是責任」，為落實上級防控措施，保障師生身體健康，希望家長、校友及社會愛心人士捐贈合格的物資。「倡議書」下方則有多名家長捐贈的資料，如：「XX媽媽，50個口罩」。

有家長稱，在家長群內公開捐贈物資不妥，會讓那些沒捐物資的家長顯得很突兀，讓他們不得不捐。亦有網民批評，「根據經驗，這種號召是變相強制」、「我當年沒捐錢，說我沒集體榮譽感」；亦有人認為，「學生自備已足夠」、「捐了賣給別人嗎」。

發布募捐信息的教師表示，有家長感到有壓力，只是「誤會」；且學校的做法是經過上級部門允許的，並不存在強制捐贈的要求，「這麼做的應該也不止我們一個學校」。不過，湛江市教育局辦公室職員表示，並無下發此類文件及建議。