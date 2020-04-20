「不打工」偷車賊出獄　網紅公司出百萬年薪搶人

「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的！」廣西南寧市男子周立齊，早年因偷電單車等物品被捕，之後語出驚人，成為「網紅」。他後來入獄，近日刑滿出獄。惟接他出獄的除了家人，還有多間網紅經紀公司的負責人，他們冀與周立齊簽約，甚至高價300萬元人民幣（約335萬港元）年薪，捧他當網絡主播。

上周六（18日）是周立齊出獄之日，多間網紅經紀公司的代表當日早早來到廣西柳州監獄，有的更駕駛豪車來接他。不過，獄方表示，考慮到新冠肺炎疫情防控，周已於當天早上6時半被戶籍地司法所接走，就連家屬也不知道這個情況。

周立齊沒有正當職業，曾因偷竊4次入獄。自從2015年被警員查問時說過「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的」後，他便引起網民關注。在他入獄後，網上出現以他名字命名的討論區、熱門話題、表情包等。他的弟弟表示，在哥哥出獄前，已有網紅公司前來洽商，希望周立齊當網絡主播，並提出公司分紅、百萬年薪，不過他並非哥哥本人，沒有簽約，又稱會尊重哥哥的想法。

對於周立齊當網絡主播一事，網民看法不一。有人支持，「改過自新，換個正經行業也好」、「直播賣電單車，別再偷了」；亦有人反對，「簽有前科的人當網紅，是要傳遞甚麼價值觀」、「直播也是打工，周立齊會去嗎？」