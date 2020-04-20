新單位屋頂地面剩鋼筋　業主：每晚看星星

廣西柳州有業主近日收樓，新屋外觀完整漂亮，屋內卻殘破不堪，屋頂、地面只有綑綁好的鋼筋，往上、下看甚至可以看穿每一層的「精美」裝修。發展商表示，樓盤2期確實有延期交樓問題，業主向相關部門投訴時，被發現發展商贈送的單位面積過大，所以只能將房間地面打破通過驗收，認為買賣雙方都有責任。市住建局相關負責人稱，目前已就事件調查，暫未回應贈送面積是否屬於違建。

業主覃先生指，2015年與發展商簽訂買賣合約，原定2018年交樓，卻因各種原因延至今年1月才通知收樓。銷售人員聲稱，發展商可另外贈送30多平方米的面積，令原本兩房兩廳的單位變成四房兩廳。不過，單位其中一個房間門口被高1米多的圍牆攔住，屋頂和地面沒有混凝土，只有鋼筋。另有單位的地面鋪好混凝土，但廚房、洗手間等則被圍牆阻隔。

據了解，被圍牆阻隔或沒有混凝土的空間，均屬發展商早前承諾的贈送面積，同一情況涉及幾百戶單位。業主投訴後，發展商承諾可修復地面、屋頂，且免2年的物業管理費，但業主不能追究延遲交樓的責任。雖然有人決定自費裝修，但業主擔心屬於違建，相關部門會要求拆除，又指若樓上住戶一直不收樓及鋪好混凝土，「那我不是天天躺在床上看大窟窿」、「晚上看星星」。

發展商稱，相關部門未就修補地面一事說明，但按照業內的處理，修補後應該不會被拆除，至於是否屬違建則未有答覆。負責人指，發展商可幫忙修補，但業主不能追究延期交樓的責任；若不接收單位，就只能按照當時的單位樓價退款，並補償一定的利息。

對於出現贈送面積不符合要求的情況，負責人指是因為政策變動所致。樓盤開發建設初期，贈送面積是在政策允許範圍，屋苑1期亦有贈送面積，此前已順利交樓，惟2期興建期間政策有變，贈送面積超出標準，不符合要求，所以只能作出上述整改。