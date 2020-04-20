新冠肺炎：延遲開學　多地明確可退部分住宿費

受新冠肺炎疫情影響，內地各學校都延遲開學。由於住校時間縮短，有學生建議地方教育部門能酌情退還部分住宿費。教育部日前發文稱，已按學年收取的住宿費，學校應根據實際住宿情況合理退費。截至周日（19日），四川、河北、甘肅等地已發文，明確將向學生退還部分住宿費。

不少大學生表示，住宿費用是每年開學前付清，惟部分地區的開學日期尚未確定，認為若開學時間延遲，導致學生住宿時間縮短，理應有相關政策督促予以退還。其中在武漢就讀大四的學生稱，已接到學校通知5月下旬在網上參加畢業論文答辯，分批返校領取畢業證書，至於住宿費等相關問題，校方只要求學生離校，未有提及會否退錢。

教育部日前明確，學校不得跨學年或學期預收住宿費，學生未有住宿亦不可提前收取費用。對於已按學年收取的費用，應根據實際住宿情況合理確定退費辦法，具體由各省（自治區、直轄市）制訂。

據了解，四川、河北省教育廳已發出通知，會落實教育部住宿費退費要求；甘肅、重慶等地教育廳未正式宣布退費，但已有類似表態，包括將會同省財政廳、省市場監管局等部門，出台相關住宿費退費政策。