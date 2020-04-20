新冠肺炎：台軍爆確診病例　10縣市逾30地行蹤曝光

台灣海軍磐石軍艦爆發多宗確診病例，台中、雲林、高雄等10縣市政府先後公布確診官兵人數和行蹤，至少超過30處。官兵足迹遍布全台，涉及新北淡水、屏東火車站、高雄瑞豐夜市等地，民眾擔憂有防疫漏洞。

基隆市長林右昌周一（20日）公布，有確診官兵曾乘搭客運巴士從台北返回基隆，正尋找車上的37名乘客及司機，另對官兵的6名家屬實施家居隔離。林右昌表示，該名官兵搭車時有戴口罩，在家中休息無外出，目前他的家屬並無出現異常症狀。

高雄公布消息稱，有9名來自高雄的官兵確診，他們曾到漢神巨蛋、瑞豐夜市、義大商城等地，相關地點自周一開始關閉消毒一日。高雄市長韓國瑜周日（19日）和周一巡視防疫消毒工作。其中瑞豐夜市自周一開始，暫停營業3日消毒。

新北市政府周日舉行「封城」預演，市政府表示，要做好最壞的打算和準備，如果爆發本地感染，當局下令封城，民眾將被禁止外出21日，期間所有商業活動必須停止，警員、消防員、公務人員及獲准外出購買生活物資者除外。

另針對敦睦艦隊是否繼續執行任務，台灣的國防部軍政副部長張哲平上將周一表示，敦睦是海軍年度重要演練，將學校的理論及實務結合，事前也依據中央疫情流行指揮中心做過評估及必要調整。張哲平強調若前往的國家出現確診病例，將不會靠岸停泊；若途中官兵出現疑似症狀將中止任務。