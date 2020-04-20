新冠肺炎：全球萬人控中國瞞疫　索償31萬億港元

新冠肺炎疫情擴散全球，令中國成為眾矢之。美國和以色列有律師事務所近日向中國發起國際訴訟，指控中國當局疏忽和隱瞞疫情，並要求賠償損失。中國面臨國際社會索償約31萬億港元。

美國伯曼法律事務所（Berman Law Group）上月在佛羅里達州發起集體訴訟，主導這宗案件的首席策略師阿爾特斯（Jeremy Alters）指摘，中國政府隱瞞疫情，並導致疫情大爆發，要求賠償相關損失。他亦指出，若中方拒絕在美國受審，美國法院仍可裁決，屆時還將扣押中國在美國的資產。

目前已有來自40多個國家的一萬人參與這起訴訟。其中一名來自紐約的原告卡吉亞諾（Lorraine Caggiano）表示，連同她在內，身邊一共有10名親人受感染，其中2人病歿。英國智庫亨利傑克遜學會早前發表報告，指中國應就瞞疫向七大工業國集團（G7）賠償3.2萬億英鎊（約31萬億港元）。

此外，以色列律師事務所Shurat HaDin本月代表一眾醫護人員，控告中國囤積醫療物資。代表律師萊特納表示將在美國提出訴訟，並斥責中國瞞報及疏忽疫情，行為惡劣，警告中方不能再以主權為藉口，避免訴訟。英國人權律師羅伯遜則呼籲聯合國調查疫情源頭，稱若中國拒絕解釋事件始末，將面臨國際壓力及經濟制裁。