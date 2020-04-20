賄賂司法人員近90萬人民幣　律師獲緩刑4年

湖南省婁底市雙峰縣一名54歲羅姓律師，早年以賄賂法官等公職人員和偽造精神鑑定報告等方式，為詐騙案的犯人爭取減刑。羅男經「朋友」的幫助下，上訴至終審法院後，令事主由判囚13年減刑為3年。羅男被指為謀取不正當利益，賄賂司法人員累計89.1 萬元（人民幣，下同，約99萬港元）。案件日前在雙峰法院一審判決，羅男犯行賄罪判囚3年，緩刑4年。

羅男於2011年為李姓詐騙案疑犯辯護，收取6萬元（約6.7萬港元）費用，賄賂劉姓案件承辦人。案件於2013年4月，湘鄉市法院委託中山大學法醫鑑定中心對李某精神鑑定，認為其是完全有承擔刑事責任能力人，一審判囚13年。惟翌年，羅男和劉男委託另一鑑定所重新鑑定，認為李某為限制刑事責任能力人；經上訴後，法院終審改判囚3年。

另外，羅男除幫人減刑、辦理保外就醫向司法工作人員行賄外，羅男被指與法官「搞好關係」，令其代理的案件可優先執行。羅男的當事人李X羅與江蘇中瑞路橋建設有限公司產生11項合約糾紛。羅男與時任湘鄉市人民法院副院長熊某等人關係好，案件獲優先執行特權。湘潭市中級法院2017年10月公布，上述案件判決確有錯誤，裁定再審。

雙峰縣法院審理認為，羅男的行為影響司法公正，情節嚴重，應以行賄罪追究其刑事責任。惟法院最終以協助司法機關逮捕其他疑犯，有立功表現；坦白全部犯罪事實；退還違法所得50萬元（約56萬港元），做出上述緩刑的決定，罰款20萬元（約22萬港元）。