新冠肺炎：感染醫生突變「黑人」　專家指肝受損引起

新冠肺炎疫情持續，其中湖北武漢被視為疫源地。武漢市中心醫院兩名前線醫生早前不幸受感染，情況一度危險。雖然經搶救，已無生命危險，但卻臉部皮膚發黑，宛如「黑人」一樣。

兩名膚色變黑的醫生分別是武漢市中心醫院心臟大血管外科副主任醫生易凡，及該院泌尿外科副主任醫師胡衞鋒。他們感染新冠肺炎後病情嚴重，早前一度需倚賴「人工肺」（ECMO）續命。雖然情況已好轉，但因肝部損傷和其他多器官損傷，導致他們面部發黑，全身皮膚也都比較灰暗。

湖北省防疫專家組成員宋建新表示，患上新冠病毒，身體會與病毒展開一場「殺敵一萬、自損八千」的戰鬥，「命雖然救活了，但全身機體多器官受到損害」。他又表示，有的重症病人不僅皮膚變黑還會出現脫皮等情況。

另武漢大學人民醫院一位醫生解釋，當鐵質進入身體後是由肝臟進行代謝與儲存，但如肝臟受損，鐵質就會流入血管，導致血液中的鐵含量增多，從而導致臉色發黑；肝臟長期功能異常，會引起代謝異常，很容易導致皮膚色素的暗沉無光。

宋建新續指，人體機能和受損的器官，在康復後會逐漸恢復，除不可逆的傷害外，在通過肝臟修復治療，膚色有機會回復正常。