美英澳發聲明關注港15泛民被捕　華外交部︰踐踏法治和司法獨立

被炮轟為「叛國禍港四人幫」之首的壹傳媒黎智英在內的15名民主派人士，上周六（18日）被警方拘控；美國國務卿蓬佩奧、澳洲外長佩恩及英國外交部發言人等發聲明，指「密切關注」案件。對此，中國外交部發言人耿爽周一（20日）在例行記者會上批評，個別西方政客說三道四、橫加指摘，甚至公然要求警方撤銷控罪，這是對中國香港事務的粗暴干涉，嚴重踐踏香港法治和司法獨立，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

耿爽強調，香港是法治社會，任何人不能凌駕於法律之上，香港警方依法執法不容歪曲抹黑。中方再次強調，香港是中國的一個特別行政區，香港事務純屬中國內政，絕不允許任何外部勢力插手干預，中方敦促有關方面切實尊重香港法治和司法獨立，停止為反中亂港分子撐腰張目，停止以任何方式干涉中國內政。

另加拿大外長商鵬飛周日也發聲明表示關注，中國駐加拿大大使館發言人周一批評，加方就香港警方依法拘捕反中亂港分子指手畫腳，粗暴干涉中國內政，公然為反中亂港分子張目，只會助紂為虐，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方敦促加方恪守國際關係基本準則，尊重特區警方依法執法，立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政。