新冠肺炎：曾發生聚集感染　朝陽區成全國唯一高風險地區

內地新冠肺炎疫情緩和，由官媒及國家衞健委聯合製作的「疫情風險等級查詢」APP顯示，截至周日（19日）下午6時，北京市朝陽區是內地唯一的高風險地區；早前因境外輸入病例，導致確診人數暴增的黑龍江哈爾濱市、綏芬河市、廣州越秀區、白雲區，均為中風險地區。

對此，北京市疾控中心心副主任龐星火，各地需要根據當地疫情進行風險分級和分類防控，14天內有聚集性疫情發生須列入高風險地區，由於北京市朝陽區上周二（14日）確診的一宗境外輸入性病例造成其家庭3人的關聯性病例，成為一起聚集性疫情，故列朝陽區入高風險地區。

據了解，上述聚集性病例中的回國留美學生於3月22日入境北京，報稱有長期鼻炎、咳嗽症狀，當時經過核酸檢測並未發現受感染。他在4月8日解除隔離後回到北京朝陽區勁松街道「首城國際」屋苑，與父母弟弟、外公及1位保母共同生活。

留美學生在4月10日出現症狀，於同月14日確診送院，其同住母親、弟弟和外公及後確診；「首城國際」屋苑聚集性感染事件引發關注，該屋苑距離人流巨大的核心商業區（CBD）不到2公里，共有25座逾3000住戶。