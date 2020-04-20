新冠肺炎：加大陸路邊境防疫情　要求做到「一市一策」

新冠肺炎疫情全球蔓延，國務院聯防聯控機制周一（20日）舉行例行記者會，國家衞健委疾控局副局長周宇輝指出，對與邊境省市，包括中越、中緬在內的陸路邊境地區，要做到「一市一策」；同時加大重點邊境省份的疫情防控工作。另中國民航局運行監控中心副主任孫韶華在會上重申，民航局已下發通知要求航空公司暫停各銷售企業的代理權，全部國際機票須通過直銷渠道銷售，如發現違規，民航局將依法嚴肅查處及懲戒。

周宇輝指出，陸路邊境地區防控能力普遍不足，難以滿足防疫所需的相關實驗室檢測、流行病學調查、疫情處置和有效治療需求，所以需做到「一市一策」，並進一步加強這些城市的防疫薄弱環節。另外，對於接受集中隔離的人士，衞健委除提供正常的生活保障外，同時會對隔離人員進行健康監測；對於有基礎疾病的人士，會滿足他們常用的藥物需求；加強食品安全管理和醫療廢棄物處理和被隔離人士的心理疏導。

孫韶華指出，北京首都機場自3月20日實施國際客運航班經第一入境點政策以來，截至19日已累計調整航班135班，第一入境點累計入境旅客29,999人，在第一入境點留置的旅客有26,035人，留置率為87%，有效控制境外疫情向北京輸入的情況。另自實施國際客運航班「五個一」政策後，首都機場本月經第一入境點入境的國際航班計劃共有89班，平均每天實際執行2至3班，較政策實施之前大幅度減少80%，緩解了第一入境點的壓力。

孫韶華提到，對外國航空企業國際貨運航班實行封閉和分類管理，機組人員須在指定地點休息，不與外界接觸；另中國航空企業國際貨運航班也實施分類精準化管理，機組人員如未下機入境，回國後須接受檢疫，無異常才可繼續執飛；如曾入境且短暫停留，須在嚴格的檢疫措施上，一律按要求進行核酸檢測，並在後續接受封閉管理。

國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示，目前邊檢日均檢查通過交通運輸工具入境的人員達2萬多人，占到入境總人數七成；而對於國際海運船舶原則上不允許外籍船員上岸；加強跨境運輸的汽車、列車在司乘人員在查驗、貨物裝載時的防疫工作等。