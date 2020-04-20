新冠肺炎：熔噴布工場4日即回本　255間不合格須整改

新冠肺炎疫情嚴重，口罩成為重要的防疫物資，而口罩的「心臟」熔噴布則供不應求。江蘇鎮江揚中市、常州市孟河鎮等地，逐漸興起地下生產熔噴布產業鏈。惟內地傳媒周一（20日）揭發，該些生產熔噴布的工場衞生環境不佳，商人只需投資50萬元（人民幣，下同，約55.8萬港元）購買機器，最遲4日便可收回成本，開始盈利。

一名熔噴布設備商表示，熔噴布原本是小眾行業，產量很低，疫情之前1噸熔噴布約賣2萬元左右（約2.2萬港元），但熔噴布近期售價飃升，整套熔噴布生產設備包調試價格為50萬，一部機器3天可出產1.2噸熔噴布，以目前售價每噸42萬元（約46.8萬港元）來計算，確實3至4日內便可以回本。

惟內媒記者發現，在當地熔噴布設備從生產、組裝、調試、成品「一應俱全」，在一個普通的工場內，擺放着2部機器，便能生產熔噴布。工人將聚丙烯倒入機器，通過管道加熱、擠壓熔融，最後由噴絲板將加熱後的材料噴到滾筒上，製成成品，工人全程沒有任何防護措施，工廠衞生環境也不合格。

截至目前，揚中市已對255間涉「三無產品」的熔噴布企業下達整改通知書；交警共查扣運輸熔噴布的車輛90餘輛；全市已立案查處相關案件46宗，關停或查封37戶經營戶。揚中市委、市政府上周三（15日）決定，全市熔噴布生產企業、個體工商戶一律停產整頓，直至產品符合相關質量標準、生產環境設施滿足安全環保要求，再經審批後，方可重新開工。