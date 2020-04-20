5驢友結伴闖野長城　1人遭落石擊中頭部亡

不到長城非好漢，然而「野長城（未經修葺的長城）」屬旅遊禁區，胡亂攀爬不但會損害文物，更容易發生意外。北京懷柔區藍天救援隊周一（20日）透露，上周六（18日）就有一名年約40歲的男驢友（登山愛好者），在官地村附近的野長城爬山時，不幸被落石擊中頭部身亡。

事發於上周六上午近12時，懷柔區藍天救援隊接獲藍天指揮中心通知，有驢友在官地村附近的野長城上，被滾落的山石擊中，頭部受傷，出血嚴重，急需救援。懷柔區藍天救援隊立即出動，與消防一同上搜救。

由於事發現場山石林立、灌木叢生，救援隊經艱難跋涉，終尋獲受傷驢友，惟經判斷，他已無生命迹象。後經了解，死者當時與4名在網上結識朋友臨時結伴登山，卻因迷路誤入事發現場，死者走在最前，被一塊長約50厘米的大石擊中。事後，救援人員合力把死者的遺體運送下山。

懷柔區藍天救援隊提醒，驢友喜歡探險無可厚非，但相關部門已規劃可供遊覽的長城區域，也明確一些野長城是旅遊禁區，但每年仍發生一些驢友擅自進入野長城，因戶外探險經驗不足，天氣惡劣等原因導致的傷亡事故。