新冠肺炎︰染疫孕婦康復後分娩　女嬰出生即帶抗體

新冠肺炎持續，內蒙古鄂爾多斯市女子吳穎（化名），在懷孕期間確診感染，幸經治療後已康復，並本月初順利分娩，誕下一名女嬰。經鄂爾多斯市中心醫院檢測，女嬰經檢測後，不但證實未有感染，且血液中更檢測出新冠病毒IgG抗體。主診醫生認為，這說明了抗體可通過胎盤傳遞給嬰兒，令女嬰一出生便有一定免疫力。

內地傳媒報道，吳穎今年1月20日隨丈夫從武漢返回鄂爾多斯市，同月30日出現發熱、喉嚨痛等症狀，翌日確診，其丈夫及家中2名老人同日確診，一家4日隨即入院治療。由於是內蒙古至今唯一一名感染新冠肺炎的孕婦，吳穎的病情受到自治區衞健委重視，集結了婦科、產科、感染科、呼吸科等醫生組成專家組進行救治。

在專家組精心治療下，當時已懷胎8月的吳穎今年2月21日康復出院，回家待產，其3位家人其後也陸續痊愈。由於當時未知新冠肺炎會否通過母嬰傳染，專家經研究討論後，決定於本月8日為吳穎進行剖宮產。手術當天，院方進行嚴密防護，醫護須穿上防護服、護目鏡、口罩和3層手套。女嬰出生後，也立即送到負壓病房隔離。

醫生及後採集羊水、臍帶血，並為女嬰進行2次核酸檢測，結果均顯示女嬰未感染新冠肺炎。醫生後為女嬰進行血液檢測，發現血液中有新冠病毒IgG抗體。主診醫生馬曉宇認為，這說明了抗體可通過胎盤傳遞給嬰兒，新冠肺炎病毒會否通過羊水、體液、血液等途徑感染新生兒還未能確認。

吳穎最終於本月12日出現回家，但女嬰因生理性黃疸，與留院治療。直至16日，女嬰終康復出院，讓吳穎一家團聚。