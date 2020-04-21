偷情男墮樓亡　累撞破奸情者囚10年半

山東省聊城市高唐縣男子楊統朋，撞破一名陌生男子與其女員工偷情，喝問對方「你是來偷東西，還是偷情？」對方不理會，楊向對方拳打腳踢，阻止對方離開。結果對方從二樓跳窗，致重度顱腦損傷，送院搶救數小時後死亡。楊男被控非法拘禁罪成，近日被法院判囚10年6個月。楊的家屬認為不可接受，上周五（17日）提交上訴狀。死者家屬認為判刑判得太輕，亦要上訴。

死者王X奎，去年2月，與一名有夫之婦陳X莉在員工宿舍偷情。陳婦的老闆楊統朋發現後，攔住王男，不讓其離開。王男從2樓窗口跳下。2樓窗台距地面約6米高，地下為堅硬的水泥地面。檢方認為，楊統朋以暴力手段非法剝奪他人人身自由、致人死亡，應當以非法拘禁罪追究其刑事責任。

楊辯稱，他的行為是保護自己的合法權益，確認屋內東西沒有被陌生人偷走，王的死亡的與他的行為沒有因果關係，王男因跳樓身亡，而他對王男的毆打，僅造成王男輕微傷。

高唐縣人民法院認為，楊男實施非法拘禁行為時，對王男可能跳樓逃跑並由此發生墜樓死亡的結果，楊應當預防和防範的義務，卻因疏忽大意而未預見，主觀上存在疏忽大意的過失。王男跳樓逃跑，並非出自內心的自願，而是為了逃離、擺脫楊的控制，由此造成的死亡結果，與楊的非法拘禁行為在客觀上具有刑法上的因果關係。王男與女子陳X莉存在不正當男女關係，僅屬道德領域的問題，不具有刑法意義上的過錯。因此判楊男非法拘禁罪成，遂判上述刑期。