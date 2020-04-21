明言拒絕高價簽約網紅公司　男子：寧願耕田

廣西南寧市男子周立齊，4年前因偷電單車被帶到派出所，期間說出「不打工」論，引起關注而一夜爆紅。他近日出獄後更有網紅公司重金聘他做網絡主播，網傳他已與其中一間公司簽約。不過，內媒周一（20日）報道，周出獄當日表示，不會與任何網紅公司簽約，「說過不打工便不可失信，不會簽約成為別人的工人，情願回鄉下種田，多陪年邁父母」。

周立齊今年36歲，曾因偷竊而4次入獄。他早前受查時的片段現時仍在內地網絡熱傳，他當時一隻手被警員以手銬銬在窗上，並對鏡頭表示，「打工是不可能打工的，這輩子不可能打工的」、「生意又不會做，就是偷這種東西，才能維持生活」，語出驚人，被網民追捧。

周立齊上周六（18日）出獄，接受內媒訪問時表示，不會與網紅公司簽約，「你跟他簽約，就是他的工人」、「甚麼都是別人說了算，一點自由都沒有」，強調重獲自由，肯定要珍惜，所以寧願回鄉種田，「想種多少就多少，那是你自己選擇」、「回家種點東西就能養活自己，何必要去外面？」他又對當年偷電單車的事表示後悔，希望以後多些陪父母。