新冠肺炎：李蘭娟團隊發表論文　找到病毒19個致病性新突變

新冠肺炎疫情持續，中國工程院院士李蘭娟團隊，周日（19日）在論文預印平台medRxiv發表論文指，新冠病毒已經出現能夠確實影響其致病性的重大突變，呼籲目前的藥物和疫苗研發，有必要將這些突變納入考慮。論文未經同行審議。

這篇論文的重要結論包括：新冠病毒株的變異和多樣性或被大大低估；不同變異毒株在細胞病變效應和病毒載量的差異可達270倍；一種三核苷酸突變能大大增強病毒的複製速率和致病能力，發現這種突變的病人保持了45天的核酸檢測呈陽性。

論文指出，今年1月22日到2月4日期間，研究人員從浙江大學附屬醫院收治的11名患者身上分離出病毒，這些患者年齡從4個月到71歲不等，其中10人有過武漢接觸史。研究人員對這11人的病毒分離株進行超深度測序，並與數據庫的1111個基因組序列比較，從中發現有33個突變，其中19個是首次發現的新突變。

研究人員認為，雖然只分析了11個病人的分離病毒，但仍觀察到豐富的變異，表明新冠病毒株的多樣性被大大地低估了。

至於這些變異是否影響其致病性？在經過體外感染試驗後，研究人員認為，病毒若出現三核苷酸突變，會大幅提升毒株的複製速率和致病力，患者的病毒檢測陽性更是維持了驚人的45天，因此三核苷酸突變的功能影響值得進一步研究。

論文指出，與近期報道的「糞便中未分離出活病毒」的研究相反，此項研究中的3份病毒分離株就來自病人的糞便樣本，表明新冠病毒的確有在糞便中複製的能力。研究呼籲，對新冠病毒藥物和疫苗的研發，需要盡快考慮到這些累積突變的影響，以避免潛在的陷阱。