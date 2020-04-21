婦人喝魚湯後肛門劇痛　醫生經手術取出2厘米魚骨

吃魚時不小心將魚骨卡在咽喉的經歷，相信很多人都遇過，惟魚骨卡在肛門，且需要手術取出，就絕不常見。東莞一名女患者近日因突發肛門劇痛，前往東莞市中醫院求醫。醫生經檢查後發現，在距離患者肛門口2至3厘米處，有一尖銳異物插在腸道，經手術取出後，竟是一根長約2厘米、粗2毫米的魚刺。

據了解，女患者出現肛門劇痛後，更懷疑自己得了痔瘡，於是到藥房購買痔瘡藥使用，惟均沒有效果，3天後才到醫院求診。經問診和詳細的肛門指診後，肛腸科門診醫生尹慧敏發現，患者右側直腸前壁上有一尖銳異物，垂直插在直腸的腸管上，一端已深深刺進腸管粘膜裏，且周圍腸壁已有感染的情況。

由於異物已深入部分內括約肌，加上不清楚其大小及長度，醫生擔心直接取出會引起肛管出血，於是建議患者辦理住院，在麻醉下手術取出。後經超聲波及盆底CT檢查，發現異物已穿破直腸壁層，尹醫生遂進行手術，最終在切開部分直腸下段粘膜後，才發現該白色異物尾端，並成功取出。

經沖洗辨認，發現異物是一根魚骨。女患者事後得知，才想起自己3天前曾吃過魚湯，惟她當時一直很小心翼翼，沒想到有漏網的魚骨。

醫生提醒，魚骨卡在肛門的情況不太常見，但後果十分嚴重。據稱，魚骨從口腔到達肛門要「長途跋涉」整個消化道，很容易卡在幽門、回盲部、乙狀結腸及直腸肛管交接處等相對狹窄的部位，刺傷消化道壁，造成出血、感染，局部可能形成膿腫，重則刺破腸壁或動脈，造成腹膜膿腫、腹膜炎、大出血等嚴重併發症。