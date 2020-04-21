新冠肺炎：企業違規出口醫療物資　涉逾154萬個非醫用口罩

繼日前公布3宗違法違規出口醫療物資案例，內地海關總署周日（19日）再曝光3宗典型案例，其中一宗為廣州某企業涉嫌生產銷售偽劣產品，涉及逾154萬個非醫用口罩，本月初被黃埔海關查獲，近日已移交地方公安機關立案偵辦。

黃埔海關本月8日查獲廣州某企業申報出口的口罩，包括70.6萬個非醫用防護口罩及83.8萬個醫用口罩。經查驗，有關商品實際為多種品牌、多個廠家生產的非醫用防護口罩，其中10萬個口罩無生產標識，部分包裝袋與外包裝盒印製的生產標識、質量標準、生產廠家等均不相符。

海關在同一批口罩中，查獲夾藏在內的無生產標識的測溫槍和體溫計共975支，並查出該企業涉及冒用其他公司醫療器械產品註冊證書申報的情況，涉嫌生產銷售偽劣產品罪。黃埔海關緝私局上周五（17日）已將此案移交地方公安機關立案偵辦。

另外2宗案例，包括山東青島某商貿公司申報出口的27噸黑鐵絲中，夾藏2.16萬個未申報的N95口罩，經鑑定為不合格產品，涉嫌生產銷售偽劣產品罪；北京某公司申報出口64.9萬個非醫用口罩，報關時未提交醫療器械產品註冊證書和出口醫療物資聲明，經查驗實際為醫用口罩，涉嫌逃避商品檢驗。

海關總署負責人表示，通過偽瞞報、夾藏、夾帶等方式逃避法定檢驗，或出口摻雜摻假、以假充真、以次充好或者以不合格醫療物資冒充合格的違法、失信企業，海關不僅給予行政處罰，若符合刑事立案標準，將移送司法機關追究刑事責任。