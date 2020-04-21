藥房非法買賣野生鸚鵡　要價達20萬元人民幣

江蘇常州警方近日接報，有藥房傳出奇怪的鳥叫聲，疑似買賣野生鳥類。警方調查報發現，有犯罪集團以野生動物馴養繁殖基地作掩護，非法出售逾百隻野生鸚鵡，均屬國家一級、二級保護類的鸚鵡，每隻要價8000元至20餘萬元人民幣（約8900至22.3萬港元）不等。藥房老闆及賣家等人落網，目前被警方刑事拘留。

涉案藥房位於武進區東安鎮。經查，警方在藥房內發現兩隻大型灰色鸚鵡，專家初步鑑定為非洲灰鸚鵡，屬瀕危國家一級保護動物。執法人員當場拘捕藥房老闆徐某，以及曾經他介紹購買非洲灰鸚鵡的友人薛某。

警方順藤摸瓜，隨即找到向他們售賣鸚鵡的陸某，再趕往其位於無錫江陰專門養殖各種鸚鵡的農場。警員當場查獲綠頰錐尾鸚鵡、塞內加爾鸚鵡等46隻鸚鵡，估計有100至200人曾向他們購入鸚鵡。陸某供稱，他所販賣的鸚鵡都屬於保護類鸚鵡，例如非洲灰鸚鵡、藍黃金剛鸚鵡等，因毛色漂亮，一直受鳥類愛好者歡迎及喜愛。

據了解，常州警方今年全力打擊破壞野生動物資源違法犯罪，截至目前，共偵破55宗破壞野生動物資源類刑事案件，拘捕97人。據內地相關規定，若犯非法獵捕、殺害、瀕危野生動物罪或者非法收購運輸、出售、瀕危野生動物、珍貴、瀕危野生動物製品罪，將獲刑5年以下至10年以上不等。