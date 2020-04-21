國務院港澳辦連發3稿　支持香港警方依法拘捕黎智英

香港警方上周六（18日）展開最大規模的追捕行動，拘捕現身反修例遊行並帶頭的壹傳媒黎智英、民主黨李柱銘、何俊仁、工黨李卓人等15人。國務院港澳辦新聞發言人周二（21日）回應指，這是維護香港法治、秩序和社會正義的正常執法行動，對此堅決支持。

國務院港澳辦新聞發言人表示，注意到美英政府和一些政客異常關注有關行動，把這些人組織、策劃、參與非法集會美化成行使言論集會自由的民主行動，無視有關集會演化為極端暴力活動的事實，公然為犯罪行為開脫。發言人批評，這是公然干預香港特區司法獨立和高度自治權，並再暴露美英勢力為香港一些反中亂港勢力撐腰打氣的政治圖謀。

發言人另談到，立法會議員郭榮鏗和部分反對派議員在內務委員會選舉拖延程序一事，批評郭榮鏗蓄意違背立法會議員誓言，嚴重濫權行為涉嫌公職人員行為失當，應承擔相應的法律責任，不應借製造其他議題轉移公眾視線。發言人又強調，中央有權力及責任維護香港特别行政區憲制秩序；如出現嚴重影響一國兩制方針和基本法全面準確實施、損害國家和香港根本利益的情況，中央就必須過問。