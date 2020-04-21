新冠肺炎：台海軍再多3人確診　共接觸349人

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（21日）公布，當日新增3宗新冠肺炎確診病例，2男1女患者介乎20多至30多歲，同樣為海軍敦睦艦隊磐石艦上實習生及軍人。目前該艦累計27人染疫，而台灣至今累計425宗確診病例，6人死亡。

指揮中心表示，新增確診3人首次採樣均無感染，其後在集中檢疫所接受第二次採樣檢測才確診。指揮中心表示，其中一名20多歲男實習兵，於艦上期間曾與2名早前確診者同艙，上月30日出現嗅覺、味覺異常，上周六（18日）主動通報衞生單位後就醫確診。另一名30多歲女軍人，月初起出現頭暈、鼻塞、頭痛及嗅覺異常等症狀，上周六接受集中隔離，經兩次檢測後確診。另一名20多歲男軍人，上月23日起出現流鼻水、發燒、頭痛等症狀，同樣於上周六集中檢疫所隔離後經兩次採檢確診。

指揮中心指出，針對這次海軍群聚感染事件，衞生部門現已掌握接觸者共349人，其中187人正接受居家隔離，其餘162人接受自主健康管理。指揮中心調查各人登岸後的公共場所活動軌迹後，將於網上公布。

高雄市長韓國瑜表示，敦睦艦隊3艘艦共744名官兵，350人戶籍在高雄，當中92人表示因「未接獲上級指示」拒絕配合市政府調查，要求中央協調國防部協助。指揮官陳時中在記者會上回應，他已跟高雄市溝通，任何人違反傳染病防治法將被處分。他又指出，利用電話對官兵進行調查恐衍生其他如身份確認等問題，因此要求檢疫所人員親身調查官兵。