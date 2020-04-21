最高法院︰加強保護知識產權　嚴懲惡意搶註商標

國務院新聞辦公室周二（21日）舉行新聞發布會，會上最高人民法院副院長、知識產權法庭庭長羅東川指，知識產權法庭設立一年來，全國審結475,853件各類知識產權案件，同比上升48.87%；已受理1945件專利等技術類知識產權案件，審結1433件。另最高法院近日印發文件，要求各級法院全面加強知識產權司法保護，加大損害賠償力度。

羅東川表示，統一裁判標準是知識產權法庭工作的重中之重，一年來在統一審判標準系統工程方面，促進技術類知識產權案件裁判尺度統一，產生了一批標杆案例。而最高法院印發的《關於全面加強知識產權司法保護的意見》中，則進一步強化對惡意搶註商標的規制力度。

《意見》提出一系列舉措，要去各級法院降低權利人訴訟維權成本、縮短訴訟週期、加大損害賠償力度和化解當事人舉證困難，切實增強司法保護的實際效果；完善舉證責任分配規則、舉證妨礙排除制度和證人出庭作證制度，拓寬電子數據證據的收集途徑，支持當事人的證據保全、調查取證申請，減輕當事人的舉證負擔。

《意見》又要求深化知識產權裁判方式改革，嚴格依法掌握委託鑑定、中止訴訟、發回重審等審查標準，減少不必要的時間消耗；運用第三方數據，確定侵權獲利情況；同時要制止知識產權領域不誠信訴訟行為，加強體制機制建設，加強與相關部門的溝通協調，加強審判基礎建設。