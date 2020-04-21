新冠肺炎：治愈率達94%以上　出院患者仍需作持續監察

新冠肺炎疫情持續，國務院聯防聯控機制周二（21日）舉行例行記者會，國家衞健委醫政醫管局監察專員郭燕紅會上指，目前內地防疫形勢總體向好，77000多名的治愈患者已經出院，治愈率達94%以上；而出院患者後續需進行隔離醫學觀察，以及健康的監測、覆診複檢和康復管理。

郭燕紅表示，患者出院後需在疾病恢復、身體功能恢復、心理恢復三方面的跟進工作。康復期的患者體內已經有特異性抗體，使得他能像正常人一樣生活，不會造成感染他人的現象。

北京大學第一醫院感染科主任王貴強表示，出院患者重新檢測到病毒但大都沒有症狀，這些病人仍然可能有傳染性，所以需要去頂點醫院進行隔離，部分極個別的患者可能會再次出現病徵，届時便需要進行醫學干預；二出院患者需在居家隔離期間，繼續觀察病情變化，在出院2至4星期後再去醫院復診。

另王貴強又指，對於一些有基礎疾病的感染者痊愈後，會由新冠肺炎醫院轉院至專科醫院或俱有綜合救治能力的醫院進一步銜接救治；而有些病人基礎疾病較重，難以搬運的則會留在定點醫院治療，定點醫院也需要有相應的MDT團隊。

王貴強表示，新冠肺炎重症、危重症患者會發展為肺部纖維化，主要的表現，常常表現為氣短、呼吸困難，有咳嗽等等表現，甚至會影響肺部功能，不能正常的工作和生活，因此醫學干預尤為重要。而肺纖維化並不會在出院後短期內發生，甚至會在出院三個月後才出現肺纖維化，所以醫院會對出院的重症、危重症進行長期隨訪。科技部也會做一系列恢復期病人的研究，通過研究找到病變進展或者恢復規律。