新冠肺炎：國務院加強貧困失業者保障　房東減免租獲政策優惠

國務院周二（21日）召開常務會議，總理李克強會上要求加大對貧困、低保和失業人員的保障力度；提高普惠金融考核權重，降低中小銀行撥備覆蓋率監管要求；對減租的房東減免當年房產稅、城鎮土地使用稅等，紓緩小微企業和個體工商戶的租金壓力。

會上指出，當前經濟面臨前所未有挑戰，必須加大基本民生保障和兜底力度，擴大以工代賑投資建設領域和實施範圍；將勞務報酬比例由10%提高至15%；將扶貧小額信貸還款期限延長至今年底；幫扶受疫情影響可能存在返貧、致貧人員，將貧困邊緣人口納入扶貧小額貸款貼息、技能培訓，給予政策支持；促進貧困地區產品銷售，增加農民收入。

會上要求，將未參加失業保險且收入低於低保標準的農民工等失業人員納入低保、救助等範圍；落實已出台的失業人員幫扶措施，進一步將失業保險保障範圍擴大至城鄉所有參保失業人員，要求將去年1月以來參保不足1年的失業農民工，階段性納入保障範圍。

會議確定，將普惠金融在銀行分支行綜合績效考核指標中的權重，提升至10%以上，鼓勵加大小微信貸投放；同時，將中小銀行撥備覆蓋率監管要求階段性下調20個百分點；確定對承租國有房屋的服務業租戶，免除3個月租金；私人房東減免租金可減免當年房產稅、城鎮土地使用稅，國有銀行對房東視需要給予優惠利率質押貸款。