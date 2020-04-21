連雲港一化工廠爆炸起火　火球直沖半空

內地網絡周二（21日）晚上有網民爆料，指江蘇連雲港市贛榆區傳出巨響，引起輿論關注。及後，更有網民上傳多段短片，指當地一間化工廠發生爆炸並起火。內地官媒及後引述知情人士證實，當地一間化工廠當晚9時10分左右發生爆炸。當地政府及後通報，指火勢已基本撲滅，初步核實未發現死傷者，事故原因有待調查。

從網傳短片可見，工廠起火後，火勢十分猛烈，且不時發生爆炸，附近途人慌忙走避。另網傳照片顯示，遠處亦可清晰看到工廠火光。有網民表示，工廠爆炸時傳出巨響，且伴隨強烈震動，隨後一個巨大蘑菇雲直沖天際。

官媒引述知情人士指，他事發時距離現場約6公里，至少聽到3次爆炸聲響。他表示，工廠當時至少有8名工人上班，暫時不清楚傷亡情況，惟他看到有救護車趕往現場。

另一內媒向贛榆區政府值班室工作人員查詢，對方表示，此次事故並非爆炸，而是起火，暫無人員傷亡。另連雲港市應急管理局值班室工作人員則指，他們正在等消息，具體情況還沒辦法公布。

贛榆區人民政府辦公室深夜通報，指發生火災的是連雲港宏興研磨材料有限公司；經初步核實，現場無人員傷亡，火勢已基本撲滅，企業主要負責人已被警方控制，火災原因和詳細情況正在調查中。