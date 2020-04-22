新冠肺炎：綏芬河擴大核酸檢測範圍　學生及長者在列

新冠肺炎疫情持續，截至周三（22日）凌晨，內地累計82,758宗確診病例、4632人死亡。黑龍江省綏芬河市疫情一再升級，市政府周二（21日）通報，進一步擴大檢酸檢測排查範圍，將對學生、速遞員、口岸工作人員、養老院長者及醫護、防疫人員、住院病人等六大類人士，以及自願檢測人士，分期分批開展核酸檢測篩查，做到病例早發現。

需要接受核酸檢測的還包括隔離人士，在隔離期間對其進行3次核酸檢測、1次血清抗體檢測；另對達到出院標準的患者進行2次間隔24小時以上的核酸檢測，結果均呈陰性方可出院，出院後仍需轉至指定醫院隔離14日。

湖北省統計局周二晚公布，全省第一季度生產總值為6379.35億元（人民幣，下同，約7千億港元），比去年同期下降39.2%。其中，第一產業增加值為540.68億元（約600億港元），下降25.3%；第二產業增加值為2146.96億元（約2300億港元），下降48.2%；第三產業增加值為3691.71億元（約4000億港元），下降33.3%。

湖北人收入方面，城鎮常住居民人均可支配收入9412元（約1萬港元），下降11.8%；湖北省農村常住居民人均可支配收入4085元（約4500港元），下降10.2%。