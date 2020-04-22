新冠肺炎：企業申請火神山等商標　遭罰2萬元人民幣

內地年初爆發新冠肺炎，當局在短時間內興建火神山、雷神山等多間方艙醫院，緩解醫院床位不足問題。四川省知識產權發展與保護新聞通報會周二（21日）召開，與會官員公開典型案例，其中成都某企業因違規向國家知識權局申請註冊「火神山」、「雷神山」商標，被罰款2萬元（人民幣，下同，約2.23萬港元）。

成華區市場監督管理局執法人員上月12日接獲民眾舉報，經查，當事人受委託向國家知識權局申請註冊「火神山、雷神山」商標，以微信收取對方3120元（約3475港元），直至2月4日將商標申請提交至國家知識產權局。他之後了解相關媒體報道後，將有關申請撤回。

局方認為，火神山、雷神山具較高的獨創性和顯着性，2間醫院專門用於接收治療新冠肺炎確診患者的醫院，在社會中具有較高的知名度和影響力，並擁有字號權的在先權利。當事人申請註冊火神山、雷神山商標，不僅損害2間醫院字號權的在先權利，更損害公眾利益，對社會造成重大不良影響，涉嫌違反相關規定，遂依法作出上述處罰。