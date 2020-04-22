女子遭前夫注射激素致殘疾　警：鑑定機構不受理未能立案

山東臨沂市女子劉雲（化名），3年前發現身為醫生的前夫以治病為由，為她注射過量激素，導致怪病纏身，去年更確診雙側股骨頭無菌性壞死，或要終身坐輪椅過日。雖然事主已報案，卻沒有司法鑑定機構確認其傷情是否達到「輕傷以上」，令警方一直未能立案。劉雲近日已被評定為肢體三級殘疾，惟警方表示，仍需證明殘疾是注射過量激素導致才能立案。

內地傳媒周二（21日）報道，劉雲2016年11月患感冒，當時仍是其丈夫的高某連日為她作靜脈注射治療（俗稱吊鹽水），事主其後出現視力模糊、腿部抽筋等症狀，且體重在短時間內急升，容貌身形發生巨大變化，「皮膚彷彿要撕裂一樣」。她曾提問是何種藥物，惟對方僅稱是治療感冒的中成藥，不會導致過敏。

她其後入院檢查，發現體內血糖嚴重超標，卻始終未能查出病因。劉雲先後到多間醫院就診，醫生都問是否曾使用激素類藥物，她因不知實情都予以否認，而陪她一同入院的高某亦從未向醫生提及曾用激素，她最終確診多囊卵巢綜合徵、糖尿病、代謝綜合徵。

不過，劉雲逐漸康復，即使不服藥亦可將血糖維持於正常水平，「糖尿病是治不好的，更不可能自愈」。她漸起疑心，直至高某2017年提出離婚，其母親在收拾物件時發現皮質類固醇藥「地塞米松」，遂懷疑是前夫加害她。

法院前年判定兩人解除婚姻關係，高某在庭上曾承認劉雲患有腰間盤突出而就醫，醫生向其注射多種藥物，當中包括地塞米松。他其後在網上發文稱，當時兩人欲節省治療費用，遂由他為前妻注射治療，期間共注射11支地塞米松，而劉雲對所用藥物均知情並認可。

費縣衞健委表示，高某以「為自己開處方藥」為由，先後在當地衞生院購買91支地塞米松，當中大部分去向不明，而調查期間他一直對藥物用量含糊其辭。有內科專家指，劉雲所有症狀符合長期且大量攝入長效激素地塞米松，導致患上醫源性皮質醇增多症、醫源性糖尿病，及雙側股骨頭無菌性壞死。