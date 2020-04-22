新冠肺炎：武漢動物園重開　公共交通全面恢復

隨着湖北省武漢市於本月8日解封，當地生活秩序亦逐步恢復。武漢動物園周三（22日）重新開放，每日限1.5萬人入園。同日當地公共交通也全面恢復營運，網約車則下周四（30日）才復業。

自1月22日起，武漢動物園已經關閉3個月，期間園內添了新成員，2隻小麋鹿和1隻小馬相繼出生。為紀念於疫情期間出生，3隻動物分別取名「抗疫」、「解封」和「重啟」。員工表示，閉園期間上班除要克服交工不便的問題，工作量亦不減反增，原因是每天都要對園區、籠舍的進行消毒，加強對動物觀察和疫病監測。

動物園重開，將採取無接觸的售票方式。園內露天動物場館正常開放，大熊貓館、河馬館、犀牛館、狒狒館等四個場館僅開放室外區域。至於遊客入園時需佩戴口罩、量體溫，在園內亦要與他人保持1.5米距離。

針對武漢巴士、鐵路交通周三起恢復全線運行，武漢市交通運輸局相關負責人表示，根據疫情防控要求，市民乘車時需掃健康碼「綠碼」、量體溫和戴口罩，而巴士、鐵路、有軌電車、渡輪、長途巴上工作人員亦將督促乘客遵守相關防疫安排。同時，各公共交通工具及場所亦嚴格限制客座率，車站和車廂乘客密度，防止人員聚集。

據武漢市交通運輸局統計，從本月8日至周一（20日），武漢公共交通客流量共約1300萬人次、日均102萬人次。