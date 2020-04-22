內媒記者採訪遭阻攔毆打　縣委官員三問三不知

河南新鄉市原陽縣4名兒童，日前在地盤玩耍時疑被泥沙活埋致死，至周二（21日）在當地陵園落葬。多名內地傳媒記者前往採訪，卻遭10多名身份不明人士阻攔毆打，手機被搶後遭人刪除所有內容。縣委宣傳部副部長卞瑞峰同日受訪時，卻多次以「不清楚」回答關於上述人士的行為。新鄉市委書記張國偉稱，對是次意外感到痛心，表明當局已成立調查組，將徹查記者被阻攔毆打一事。

卞瑞峰表示，原興街道辦黨委書記稱是有死者家屬不同意記者採訪，雙方因而發生衝突，又指當時有兩名村幹部在場，但家屬情緒激動，未能控制場面。對於毆打記者人士的身份、阻攔採訪的理由及手機被刪除內容的問題，他則以「不清楚」答覆，亦未有透露會如何調查。

張國偉同日深夜受訪時稱，有關部門已連夜成立調查組，市內工作小組已前往原陽縣，將妥善處理記者被打一事，又希望涉事記者可配合調查組工作，相關疑問有待調查結果出爐。對於4名兒童被泥沙掩埋一事，他表示當局正調查事故，認為事故處理非常順利，又指已安撫遇難者家屬，對於事故感到非常痛心，強調會依法紀依規處理。