新冠肺炎：台軍群聚染疫　蔡英文認重大缺失致歉

就台灣海軍敦睦艦隊爆發新冠肺炎群聚感染，國防部長嚴德發周二（21日）率領一眾軍方代表向公眾致歉。台灣的蔡英文總統周三（22日）回應近日疫情時表示，她作為三軍統帥，海軍這次在防疫上出現重大缺失，為事件負責並道歉。

蔡英文在總統府表示，海軍敦睦艦隊的感染事件引起社會高度關注，軍方在防疫工作上做了很多事，但這次有如此多違失，她要致上歉意。她要求軍方最短時間內釐清真相、改正錯誤 。

據國防部周二公布的初步調查結果，海軍有4項缺失，包括「疫情通報未落實」、「聯合檢查小組未落實實質檢疫」、「任務期間的官士兵防疫管理不夠確實」、「任務前的防疫措施規劃不足」。蔡英文稱，這只是初步，完整調查清楚後，絕對不會護短。

因為事件自請處分的嚴德發，周三出席立法院外交及國防委員會就軍艦磐石號爆疫情作報告時，再次對事件表示負責。被問到這次敦睦艦隊出航的正當性和必要性，嚴德發指這次任務除是了畢業生的成果驗收，也是備戰防禦訓練，原本規模更大，但基於防疫考慮已調整縮減，也與蔡討論過。至於出航決定是由誰拍板，嚴德發回答：「我決定的。」

針對這次群聚感染的源頭，台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，在台灣、帛琉都可能被感染。據了解，敦睦艦隊於3月5日出發往帛琉前，2月21日到當天為任務整備階段。國防部稱，官兵在這期間有下船放假，不排除受感染。