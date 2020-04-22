新冠肺炎：哈爾濱推9項防疫措施　禁居民聚集

哈爾濱新冠肺炎疫情嚴重，該市周三（22日）出台《關於進一步強化新冠肺炎疫情防控措施的意見》，提出防輸入、守住門、管好人、禁聚集等9項管控措施，包括從境外和國內疫情重點地區進入該市的人士，一律按照國家和省相關規定隔離管理。

《意見》指出，要嚴把前端關口，與邊檢、海關、航空、鐵路等部門建立情報互通機制，同時在機場、鐵路設立前端卡口，落實集中或居家醫學隔離觀察措施。在機場、鐵路站、巴士總站的候機廳、候車室、安檢口安排專人疏導旅客。根據國內學校疫情防控安排，來自境外的留學生和外籍教師在接到正式開學通知前不得提前返校。

此外，該市所有村、社區的出入口，要安排專人值班駐守，出入人士必須出示健康碼、測體溫及戴口罩，並禁止非該村、社區人員和車輛進入。速遞、外賣等集中送到指定防疫卡點，消毒後由居民取走。嚴禁市民探親、打牌、聚餐等，出入商場、超市、農貿市場等人流密集場所，需嚴格執行防疫措施，採取限制進入人數、分散導購等。市內亦停辦各類演出、賽事、論壇、展會等大型活動。

《意見》要求所有密切接觸者，需進行隔離管控和醫學檢測；對確診、疑似個案及無症狀感染者的住所，實行為期14天的全封控管理；對近28天內新發現的確診、疑似個案和無症狀感染者曾到訪的公共場所全面消毒。若出現發燒等疑似症狀人士不主動報告，拒絕接受測量體溫、隔離治療等防控措施，將會依法懲處，構成犯罪將依法追究刑事責任。